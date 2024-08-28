انت الأن تتابع خبر مايا دياب ترقص بملابس جريئة وتحمل العلم اللبناني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهور وهي ترقص بملابس جرئية وتحمل العلم اللبناني، الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات اللاذعة .



وفي التفاصيل، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة مايا دياب خلال تمضية عطلتها في مدينة سان تروبيه الفرنسية.



وأطلت مايا بملابس جريئة باللون الذهبي وهي تحمل العلم اللبناني وترقص وتستمتع بأغنية "حرمت أحبك" للفنانة الراحلة "وردة" إلى جانب "الدي.جي".



يُذكر ان مايا تمضي إجازة صيفية في جنوب فرنسا .