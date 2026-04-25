الطقس اليوم في مصر السبت 25 أبريل: ارتفاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:22 مساءً - تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة الحارة المؤقتة، اليوم السبت 25 أبريل 2026، على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء تميل للاعتدال خلال ساعات الصباح الباكر، تتحول إلى حارة نهارًا في معظم المناطق، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، على أن تعود الأجواء للاعتدال خلال فترات الليل.

الطقس اليوم في مصر

تشهد البلاد في الساعات الأولى من الصباح ظهور "شبورة مائية" تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وتؤثر على بعض الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة ومدن القناة وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة، قد يصاحبها نشاط رعدي في بعض الأحيان، على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف ومتقطع إلى مناطق من العلمين والإسكندرية.

ويحدث نشاط كبير للرياح على فترات متفرقة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون محملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، تظهر بعض السحب المنخفضة بشكل متفرق على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم