تردد قناة dazn علي النايل سات 2026 لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:22 مساءً - تعد قناة dazn من ابرز القنوات الرياضية حيث تنقل اهم المباريات بشكل حصري وجودة عالية مع معلقين عرب ولقت اهتمام كبير من عشاق الكرة حول العالم لذلك يبحث عنها الكثير وتحرص القناة علي التحديث المستمر للقناة.



التردد الجديد لقناة dazn علي النايل سات:

التردد:12054

معدل الترميز : 29900

الاستقطاب : راسي (v)

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

طريقة تنزيل القناة علي الرسيفر بطريقة بسيطة :