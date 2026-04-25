قفزة إعلان رسمي.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 25...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:22 مساءً - شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 أبريل 2025 في مصر حالة من الهدوء النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، واستقرت عند مستوياتها الأخيرة، وأيضًا سجلت الفراخ الساسو تراجعًا ملحوظًا داخل المزارع، بالتزامن مع ثبات أسعار البيض الأحمر والأبيض في الأسواق المحلية.
سعر الفراخ البيضاء اليوم
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع ما بين 82 و83 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق بين 92 و93 جنيهًا للكيلو، بحسب اختلاف المناطق وتكاليف النقل.
أسعار الفراخ اليوم
- الفراخ الساسو "الحمراء"، انخفض سعرها في البورصة ليسجل ما بين 94 و95 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 104 و105 جنيهات، بانخفاض يُقدر بنحو 3 جنيهات مقارنة بالفترة السابقة.
- وفيما يخص أسعار "البانيه" فقد تراوح سعر الكيلو بين 230 و240 جنيهًا، مع اختلافات بسيطة من سوق لآخر.
- على مستوى البيض، استقرت الأسعار دون تغيير يُذكر، حيث بلغ سعر كرتونة البيض "الأحمر" في الجملة نحو 94 جنيهًا، فيما تباع للمستهلك بسعر يقارب 104 جنيهات.
- كما سجلت كرتونة البيض "الأبيض" نحو 90 جنيهًا جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 100 جنيه.