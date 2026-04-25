كلمات أبكت الجمهور.. رسالة محمد فؤاد لهاني شاكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:22 مساءً - لفتة إنسانية مؤثرة من محمد فؤاد تجاه الحالة الصحية لأمير الغناء العربي هاني شاكر لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي أمس حيث تصدرت كلماته المشهد الفني بعدما عبر عن دعمه الصادق وقلقه الكبير تجاه صديقه وزميله، وجاءت رسالة تحمل تأثره واهتمامه المتزايد بالحالة الصحية للفنان هاني شاكر.

فؤاد يتفاعل مع هاني شاكر بكلمات مؤثرة

بكلمات حزينة متأثره تفاعل الفنان المصري محمد فؤاد مع الأزمة القوية التي يمر بها أمير الغناء العربي هاني شاكر في صدد الأنباء المتداولة عن تدهور حالة شاكر، حيث حملت كلماته الكثير من مشاعر الحب والقلق وتمنى الشفاء العاجل لصديقه والعودة لأسرته في القريب العاجل، وأضاف في تصريحاته التلفزيونية الله يشفيه ويعافيه ويعود سالمً غانمًا لبلده وأسرته وجمهوره العريق.

وأوضح فؤاد في تصريحاته المتداولة دعواته المستمرة وأنه يتمنى لشقيقه وصديق عمره الفنان هاني شاكر الشفاء العاجل مؤكدًا على مكانته الفنية والانسانية الكبيرة في قلوب محبيه داخل مصر وخارجها.

تفاعل الجمهور مع كلماته بقوة وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين له بالشفاء العاجل.

تفاعل النجوم مع كلمات فؤاد لهاني شاكر