انت الأن تتابع خبر حسين دعيبس: عاكف نجم وقع بالفخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق المخرج الأردني حسين دعيبس، على الهجمة التي تعرض لها زميله الفنان عاكف نجم بسبب مشاركته في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، والذي أثار مرجة من الجدل في السعودية.



وقال دعيبس عبر صفحته على الفيسبوك، مرفقاً بيان نجم واعتذاره عن المشاركة في الفيلم " مستغرب من كمية الهجوم على الأخ والصديق الفنان عاكف نجم !!! انا بحكيلكم من واقع وخبرة من شخص شغّال بالمجال ومو دفاعاً عنه وقع بالفخ، ببساطة شديدة جداً

في اشخاص بتشارك بأفلام و مسلسلات و معهم النص الخاص فيهم فقط وبناءً على عدد المشاهد و الحوار ، النص كاملاً ما بيكون مع الشخص، فقط الشخصية المُراد تأديتها وحسب كلام المخرج له والكاتب و بالتالي يمكن وقع بفخ كلامهم ، كل الاحترام للشعب السعودي، شعباً و قيادةً ولجميع الشعوب العربية اللي بنضل اخوان وما بنسمح لمخططات مدروسة تخرّب فيما بيننا " .