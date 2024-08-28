انت الأن تتابع خبر أول تعليق من هشام حداد على خبر انفصاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما تصدر خبر إنفصال الممثل الكوميدي ومُقدّم البرامج هشام حداد عن زوجته ناتالي زرقا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أدلى هشام بأول تصريح فاجئ الجميع حول مايتعلق بحياته الخاصة .



وقال : "لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل "سكوب" على حساب خصوصيتي وحياتي الشخصية، تأكد اني ما رح ردّ ولو أنا بدي احكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي".



وأضاف حداد عبر "انستغرام": "حياتنا بتخصنا وحدنا وعلى فكرة المهم انو انا وناتالي هالمرأة العظيمة والاولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن ان شاء الله نكاية بكل حدا ما بردلنا الخير".



وختم قائلا: "مارك وكارل بسلموا عليكن وبقولولكن انن مبسوطين هالايام أكثر من قبل حتّى" .