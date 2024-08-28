اشتهر بأدوار البلطجة .. إصابة فنان شهير بجلطة دماغية

انت الأن تتابع خبر أشتهر بأدوار البلطجة .. إصابة فنان شهير بجلطة دماغية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداولت تقارير اعلامية، خبر نقل فنان مصري مشهور إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغيّة وحالته حرجة للغاية .



وأضافت التقارير أن الفنان صالح العويل، المعروف بأنه أشهر "بلطجي" في السينما المصرية أصيب بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى المستشفى.



وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان صالح العويل أصيب بوعكة صحية وتم نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن حالة العويل حرجة للغاية وهو يخضع حاليًا لمتابعة طبية مكثفة .