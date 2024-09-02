نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمود حافظ يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمود حافظ محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2".

سبب تصدر محمود حافظ التريند

وتصدر محمود حافظ التريند بسبب تصريحاته عن دوره في مسلسل عمر افندي، حيث قال:" المخرج عبد الرحمن أبو غزالة، كلمني في الدور وعجبني تركيبته وهو مخرج شاطر وناجح، وشخصية أباظة موجودة في الحياة وبها الخير والشر وأحمد حاتم نجم محترم وبحبه على المستوى الشخصي والفني".

سبب ابتعاد محمود حافظ عن اللقاءات التلفزيونية في بدايته

وأيضا كشف سبب ابتعاده عن اللقاءات التلفزيونية في بداية حياته، وذلك بسبب ان هناك مصور أحبطه في بدايته لذلك كان بعيدا موضحًا أن البعض ينتقده بسبب صوته العالي في أعماله.

محمود حافظ يتحدث عن المخرج خالد يوسف

كما قال محمود حافظ عن المخرج خالد يوسف: «مخرج مهم وبيخرج أفضل ما في الممثل وأنا طول الوقت كنت ماشي بتوجيهاته، واشتغلت معاه في الإسكندراني وأنا بحب أبقى ماشي بتوجيهات المخرج».

حقيقة خلاف محمود حافظ واحمد العوضي

وأكد محمود حافظ على عدم وجود خلافات بينه وبين الفنان أحمد العوضي خلال فيلم البلدوزر، مختتمًا: «أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه وهو نجم كبير واشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا».

سبب ترك محمود حافظ لزوجته يوم زفافهما

وأوضح "حافظ"، أنه قال لزوجته أنها سيتركها في يوم زفافهما بسبب تصويره لفيلم "الممر"، ولكنها تقبلت عملي وكان ردها كالتالي "أتكل على الله وشوف شغلك"، وبعدها ذهبت للوكيشن التصوير وكانت زوجتي ترافقني خلال وقت التصوير.

محمود حافظ يتحدث عن السوشيال ميديا

واختتم محمود حافظ حديثه قائلًا: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي ما حصل مع النجم محمد فؤاد ناس كتير جات عليه في بداية المشكلة وبعدها ناس أتعاطفت معاه علشان شافت الحقيقة من الطرفين".

أعمال محمود حافظ الحالية

ويعرض حاليا لـ محمود حافظ مسلسل "عمر أفندي" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.