بعد شهر ونصف من زواجهما.. من هو أحمد جمال زوج رانيا يوسف؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أصبحت الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعدما تم الكشف زواجهما الذي جرى قبل نحو شهر ونصف، عقب قصة حب نشأت بينهما أثناء تصوير مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

رانيا يوسف أكدت في تصريحات خاصة أنها فضّلت عدم الإعلان عن الزواج فور حدوثه، مفضلة الانتظار حتى يحين الوقت المناسب لمشاركة جمهورها بالخبر، موجهة الشكر لكل من حرص على تهنئتها.

من هو أحمد جمال؟

بدأ أحمد جمال مسيرته المهنية كمهندس، قبل أن يقرر ترك هذا المجال والتفرغ لشغفه بالإخراج، الذي يعمل فيه منذ أكثر من 10 سنوات.

شارك في العديد من الأعمال الدرامية مع الزعيم عادل إمام، أبرزها: فرقة ناجي عطاالله، العراف، صاحب السعادة، عفاريت عدلي علام، عوالم خفية، وفلانتينو.

تولى مهمة المخرج المنفذ في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز.

عمل مساعد مخرج في مسلسل أبوالبنات بطولة مصطفى شعبان، إلى جانب مساهمته في مشاريع درامية وسينمائية متنوعة.

أحدث أعماله كان مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» بطولة عصام عمر وزوجته رانيا يوسف، الذي شهد بداية قصة الحب بينهما.

رانيا يوسف تستعد لمسلسل «لينك»

على الصعيد الفني، تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسل «لينك»، بمشاركة كل من سيد رجب، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، وآخرين، والعمل من تأليف ورشة «ج» بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية ومادية تهدد استقرار الأسر، في محاولة لتسليط الضوء على خطورة الظاهرة في المجتمع.