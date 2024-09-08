نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يكشف تفاصيل أحدث أغانية "بعيش مخنوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب اللبناني إيوان عن أحدث أغانيه بعنوان "بعيش مخنوق"، والتي انتهى من تسجيلها مؤخرًا.

أغنية "بعيش مخنوق" من ألحان مصطفى صبري، وتوزيع شريف مجدي، وتميل إلى الطابع الدرامي، ومن المتوقع إصدارها قريبًا على موقع يوتيوب، ويؤكد إيوان أن الأغنية تتميز بطابع مختلف عن أعماله السابقة.

يُذكر أن إيوان قد طرح مؤخرًا أغنية "شو بيلبقلي" عبر يوتيوب، والتي كانت من كلماته وألحانه، وإخراج جوزف نصار.

والجدير بالذكر أن كان طرح مؤخرًا آخر إيوان أغنيته "شو بيلبقلي" وهي من كلمات وألحان إيوان، إخراج جوزف نصار.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها، من كل اللي نحوي، شب ومرسوم عالصورة. وشو بيلبقلي، شو بيلبقلي.. إمسك ايدها بشي حفلة. وأنا وهي، وأنا وهي.. بالساحة سيمفونية، شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا..".