تعديل نمو اقتصاد إسرائيل بالخفض إلى 0.7% في الربع الثاني من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 08:09 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات أن اقتصاد إسرائيل نما في الربع الثاني بمعدل أبطأ من المعلن سابقا في البيانات الأولية مع استمرار تداعيات الحرب في غزة.

وقال المكتب المركزي للإحصاء في ثاني تقدير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى نهاية يونيو.

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.