نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أول خطوة في السينما الأمريكية.. رامي وحيد يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان رامي وحيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خوضه تجربة السينما العالمية من خلال الفيلم الأمريكي living with grandma.

سبب تصدر رامي وحيد التريند

تصدر رامي وحيد التريند بعدما نشر صورا من كواليس الاحتفال بالفيلم معلقا: أول خطوه ليا في السينما الأمريكية فيلم living with grandma عن قصة حقيقية أتمنى أكون دايما عند حسن الظن.

اخر اعمال رامي وحيد

وكان اخر اعمال رامي وحيد هو مسلسل إلا أنا، وهو دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية؛ إذ تتناول موضوعات تهم المجتمع والمرأة بصفة خاصة.

وايضا شارك في مسلسل "المماليك" والذي عرض العام الماضى، من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.

مسيرة رامي وحيد الفنية

يعد فيلم "أسد سيناء" أول بطولة سينمائية لـ رامي وحيد عام 2016، والتي تدور أحداثه حول قصة البطل سيد زكريا خليل، الذي كان يخدم ضمن سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذي نجح بمفرده في القيام بإيقاف كتيبة إسرائيلية كاملة خلال حرب أكتوبر 73، بعد استشهاد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها، كما شارك في فيلمي "الفيل في المنديل" والزيبق، لكن الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له في عالم السينما، كانت من خلال دوره في فيلم "عمر وسلمى 1"، عام 2007، وحقق له جماهيرية كبيرة، وتعد ثاني أهم محطة في مسيرته الفنية كان فيلم "حلم العمر"، عام 2008، مع حمادة هلال، ودينا فؤاد، وهو الفيلم الذي حقق له شهرة واسعة، بعدما تميز في تقديم دور الضابط الشرير، تألق في الدراما التلفزيونية من خلال أدوار عديدة، في مسلسلات مثل: "أولاد عزام، وحدف بحر، وشارع عبدالعزيز، وشمس الأنصاري".