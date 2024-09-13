انت الأن تتابع خبر بيلا حديد في إطلالة جذابة برفقة حبيبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد الأنظار برفقة حبيبها أدان بانويلوس أثناء خروجهما مع العائلة والأصدقاء لتناول العشاء في مدينة نيويورك، حيث التقطت الصحافة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لهما.



وفي التفاصيل، أطلّت عارضة الأزياء الشهيرة بتنورة طويلة من قماش الدنيم مع قميص بني اللون، كما ارتدت زوجًا من أحذية رعاة البقر ذات اللون البني الداكن، وزينتها بمجموعة متنوعة من المجوهرات.



وأطلّ بانويلوس ببنطال من قماش الدنيم وبقميص باللون الأسود، كما ارتدى نجم الروديو وبطل الفروسية الناجح حزامًا فضيًا كلاسيكيًا وقبعة رعاة البقر .