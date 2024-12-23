محمد رمضان يحمس الجمهور لمسابقته عن أغنيته الجديدة: باقي 3 أيام

رياض - احمد صلاح - حماس الفنان محمد رمضان الجمهور ومتابعينه للمسابقة التي أطلقها منذ بضعة أيام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحمس الجمهور وشوقهم للمسابقة معلنًا أنه متبقي 3 أيام والجائزة قيمتها 5 مليون جنيه للفائز، كما قرب لهم الإجابة بقوله أن اسم الأغنية من بين الـ 3 أغاني الأخيرة له.

أرفق الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه مشوقًا الجمهور لأغنيته الجديدة والمسابقة التي كان قد أطلقها وأعلن عن جائزتها والتي تبلغ قيمتها 5 مليون جنيه، و قال محمد رمضان في منشوره الذي يرصده موقع تحيا مصر: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي 3 أيام.. اسم أغنيتي الجديدة موجود في أغنية من آخر ٣ أغاني ليا"، ولقى منشور محمد رمضان تفاعل كبير من جمهوره ومتابعينه الذين بدأوا في تخمين اسم الأغنية.

مقارنات بين مسابقة محمد رمضان وأحمد العوضي

وبعد إطلاق محمد رمضان مسابقته عن أحدث أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير قارن البعض مسابقته مع مسابقات أحمد العوضي التي يطلقها لجمهوره ومتابعينه عن مسلسلاته والتي تحظى تفاعل كبير وهو ما جعل الجمهور يقارن بينهم الثنائي خاصةً بسبب المنافسة بينهما في أعمال الأكشن والصراعات التي يعرضوها وكلًا منهم لديه جمهوره ومحبين أعماله المتميزة.

