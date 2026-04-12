وزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي ترتيبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:29 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من السيدة آنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، تناول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق الجهود الدولية تجاه الأزمات الراهنة.



تركزت المباحثات حول التحضيرات الجارية لـ "مؤتمر برلين الوزاري حول السودان" المزمع عقده في ١٥ أبريل الجاري. وفي هذا الصدد، جدد الوزير عبد العاطي تأكيد الثوابت المصرية تجاه الأزمة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية الشرعية ، والرفض القاطع لمحاولات إنشاء أي كيانات موازية للدولة ، وأهمية إطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية خالصة لإنهاء الصراع ، والدفع نحو هدنة إنسانية فورية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن نفاذ المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كما أدان وزير الخارجية كافة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، واصفاً إياها بالخرق الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية.

أمن القرن الأفريقي ودعم الصومال



وفيما يخص التوترات الإقليمية، استعرض الجانبان أهمية تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر الراسخ بـ دعم الصومال الشقيق في معركته ضد الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى استمرار القاهرة في برامج بناء القدرات للكوادر الصومالية.

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة حشد تمويل دولي كافٍ ومستدام لـ بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، لتمكينها من أداء مهامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.