وزير الخارجية يلتقي رئيس الشراء الموحد لبحث دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 03:29 مساءً - في إطار التحركات المصرية لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع الرعاية الصحية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماع مهم مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لبحث آفاق توسيع صادرات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ودعم منظومة الأمن الصحي على مستوى القارة.

جهود مصر لتصدير الدواء إلى أفريقيا

أكد وزير الخارجية أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه مصر من قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تنظيمية يضعها في موقع مؤهل لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بكفاءة عالية، وأوضح أن الدولة تعمل على توسيع نطاق تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع تقديم مزايا تنافسية للدول الأفريقية، بما يساهم في تحسين فرص الحصول على خدمات صحية آمنة ومستدامة.

وأضاف أن التنسيق مع الشركاء الأفارقة لا يقتصر على التصدير فقط، بل يمتد إلى فهم احتياجات الأسواق المحلية، وهو ما يعزز قدرة مصر على توفير حلول صحية متكاملة، ويدعم توجهها للتحول إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات الطبية والدوائية.

دور مصر في دعم الأنظمة الصحية الأفريقية

من جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في تطوير منظومة إدارة الموارد الطبية، بما يشمل تحديث سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التوريد، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على دعم توطين الصناعات الطبية داخل مصر، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات الصحية.

وأشار إلى أن التعاون مع الدول الأفريقية يمثل أولوية استراتيجية، حيث تسعى الهيئة إلى نقل الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني، بما يساهم في بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، ويعزز مفهوم الأمن الصحي المشترك داخل القارة.

Africa Health ExCon يعزز الشراكات الطبية ويقود التكامل الصحي الأفريقي

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية في أفريقيا، لدعم الجهود القارية في مواجهة الأوبئة وتحسين جاهزية النظم الصحية، كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة المقبلة من معرض ومؤتمر “Africa Health ExCon”، الذي يعد منصة محورية لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في القطاع الطبي.

ومن المنتظر أن يساهم الحدث في دفع عجلة التكامل الأفريقي في مجالات الصناعات الدوائية، وتبادل الخبرات، وتطوير نظم الشراء والتوريد، بما يعزز قدرة الدول على التعامل مع الطوارئ الصحية، ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لدعم الأمن الصحي في أفريقيا.