نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تُهنئ الدكتور محمد عز لحصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدّم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والعاملين فيها، بأسمى آيات التهنئة، للدكتور محمد عز، مدير وحدة البحوث والدراسات السابق بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة، وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

ويتقدّم بالتهنئة، أشرف عباس مسؤول الملف الصحفي والإعلامي، وميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بالمؤسسة، بالتهنئة للدكتور محمد عز، متمنين له دوام التفوق والنجاح، وأن تظل مسيرته العلمية والمهنية، منارةً للإبداع والإثراء الفكري.

إن هذا الإنجاز الأكاديمي المشرّف، يُضاف إلى رصيد الدكتور محمد عز، الحافل بالعطاء الفكري والمهني، ويعكس إخلاصه وإسهاماته الثرية في البحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع.