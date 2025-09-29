حكيم يطرح كليب "فظيعة فظاعة" بلمسة فرعونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

أحمد جودة - القاهرة - تقنية الAI تطرح فيديو كليب لحكيم

مفاجأة حكيم لجمهوره

أعلن النجم حكيم عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فظيعة فظاعة"، حيث فاجأ جمهوره في البرومو التشويقي للكليب بظهور مختلف ومبتكر، إذ ارتدى زيًا فرعونيًا بتصميم مميز تم تنفيذه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، ليضفي طابعًا بصريًا جديدًا على الأغنية ويعكس توجهًا عصريًا في صناعة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، وتوزيع الموسيقار الراحل نوار البحيري، ما يجعلها واحدة من آخر بصمات الراحل الفنية التي ستظل خالدة في وجدان محبيه.

تصريحات الشاعر عمرو قطب: "الأغنية مختلفة ومميزة"

وفي تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أعرب الشاعر عمرو قطب عن سعادته الكبيرة بنجاح تعاوناته الأخيرة مع حكيم، لا سيما أغنية "يارب فرحني"، والتي لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال قطب: "ردود الأفعال الإيجابية شجعتني على تكرار التعاون مع حكيم، وأؤكد أن أغنية ’فظيعة فظاعة‘ ستكون مفاجأة للجمهور، فهي تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا يتماشى مع شخصية حكيم كأيقونة في الأغنية الشعبية وصانع للبهجة في الوسط الفني".

نجاح "بتاع مصلحتك" يمهد الطريق للعمل الجديد

جدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم كانت أغنية "بتاع مصلحتك"، والتي طرحت على جميع المنصات الموسيقية، وحققت أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ إصدارها حتى الآن. الأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى.

وقد تميزت الأغنية بطابعها الشعبي السريع وكلماتها الجريئة التي لامست قضايا حياتية بواقعية، وهو ما جعلها تحظى بانتشار واسع وتفاعل كبير من الجمهور داخل مصر وخارجها.

رمز الأغنية الشعبية وصانع البهجة

يواصل حكيم مسيرته الفنية المميزة التي جعلته من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والوطن العربي. وعلى مدار سنوات طويلة، نجح في المزج بين الطابع الشعبي الأصيل والتجديد العصري الذي يجذب الأجيال الجديدة، ليظل حاضرًا بقوة في الساحة الغنائية.

ومع طرح كليب "فظيعة فظاعة"، يثبت حكيم أنه لا يكتفي بالمحافظة على مكانته، بل يسعى باستمرار إلى تقديم الجديد، سواء من خلال الكلمات والألحان أو عبر استخدام أحدث التقنيات في التصوير والإخراج، بما يتماشى مع تطور صناعة الموسيقى عالميًا.