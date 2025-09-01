فن ومشاهير

رامي صبري يخطف الأنظار فى دبي بأضخم حضور جماهيري لأبناء الخليج العربي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يخطف الأنظار فى دبي بأضخم حضور جماهيري لأبناء الخليج العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار  رامي صبري حفلا غنائيا ضخما داخل قاعة الشيخ راشد في مدينة دبي –الإمارات العربية المتحدة بحضور كامل العدد وغير مسبوق من أبناء الخليج العربي.


بدأ الحفل قويا وسط حالة من حماس الجمهور للقاء رامي صبري الذي تغيب عن حفلاتهم قرابة الخمس سنوات حيث استقبلوه ب "ميديلي" لاغانيه الشهيرة امتد لعدة دقائق بعدها صعد على خشبة المسرح وسط استقبال حافل بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

 

واشغل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها "كلمة، يمكن خير، خاصمت الشوارع، بقلبي معاك، بعدين يا سنيني، إنتي جنانو،الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا  والتي حظيت بمزيد من تفاعل الجمهور بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "انا بحبك انت" الذي قدم منه 5 أغنيات تلبية لرغبات الجمهور هي بياع،أنا بحبك انت، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت،كل حاجة فيها حلوة.

 

وخلال الحفل كشف رامي عن سعادته واشتياقه للحفلات في دبي على الرغم من غيابه أكثر من خمس سنوات،مشيرا إلى إن هذا الحضور  والتفاعل معه عوضه عن هذا الغياب ووعدهم بلقاء آخر قريبًا.

 

على جانب آخر يواصل رامي صبري تصوير حلقاته  ببرنامج "The Voice Kids" الذي يشارك فيه بصفته عضو لجنة تحكيم بجانب السعودية داليا مبارك ووليد الشامي.

 

وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا.. غنوا معانا" التي إفتتح  بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى استضافتها مصر.


وتعد أغنية "إفريقيا  .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري  مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا  وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل

