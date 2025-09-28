نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف يعود إلى الشاشة عبر شبكة ON بعد غياب 10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

باسم يوسف من جديد علي شاشات قنوات ON

أعلنت شبكة ON عن عودة الإعلامي الساخر الأشهر باسم يوسف إلى شاشة التلفزيون المصري، بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات. وتأتي هذه العودة في سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، ابتداءً من يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

وأكدت الشبكة في بيان رسمي أن التعاون مع يوسف يمثل "خطوة نوعية" في مشوارها الإعلامي، موضحة أن هذه السلسلة ستكشف عن جوانب إنسانية ومهنية جديدة في حياة الإعلامي المصري، الذي صنع شهرته عبر السخرية السياسية الحادة، قبل أن يغادر مصر ليستقر في الولايات المتحدة.

محتوى الحلقات: رحلة شخصية ومهنية فريدة

حسب البيان، ستتناول اللقاءات المرتقبة مع باسم يوسف محطات هامة من رحلته في الخارج، وما واجهه من تحديات وصعوبات خلال سنوات ابتعاده عن الشاشة العربية. كما سيقدم يوسف، بصراحته المعهودة، حكايات من خلف الكواليس تُعرض لأول مرة، وتسلط الضوء على كواليس ظهوره المكثف مؤخرًا في وسائل الإعلام الغربية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الحلقات ستمنح المشاهد العربي "رؤية معمقة" لمسيرة يوسف التي امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، مما جعله واحدًا من أبرز الأسماء الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا عالميًا.

باسم يوسف يعلق بسخرية: "أوضة الغسيل من لوس أنجلوس"

الإعلامي باسم يوسف، الذي اعتاد التفاعل مع جمهوره بخفة ظل، علّق على الخبر عبر حسابه في فيسبوك قائلًا:

"أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر، حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس."

وأضاف يوسف مازحًا: "سأكون ضيف أحمد سالم، عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت، في حوار حصري يوم ٧ أكتوبر، لنتكلم عن رحلتي خلال السنوات الأخيرة، ونحكي قصصًا لطيفة من وراء الكواليس، سواء تُعرض لأول مرة أو حتى للمرة الثانية عادي."

عودة باسم يوسف تثير التفاعل على السوشيال ميديا

الخبر سرعان ما تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بكثافة مع إعلان عودة "البرنامج" بروحه الساخرة عبر الشاشة المصرية، بعد عقد من التوقف. وتوقع متابعون أن تحمل الحلقات جرأة غير مسبوقة، بينما اعتبر آخرون أن يوسف سيقدّم رؤية مختلفة بعد سنوات قضاها في لوس أنجلوس متنقلًا بين الطب والإعلام والكوميديا.

بهذا، يستعد المشاهد المصري والعربي لواحدة من أبرز العودات الإعلامية المنتظرة، مع الإعلامي باسم يوسف الذي لا يزال اسمه مرتبطًا بالجرأة والسخرية السياسية الذكية.