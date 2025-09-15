صور إلتون جون على سرير المرض تُفجّر ضجة عالمية.. والحقيقة مفاجأة غير متوقعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار النجم العالمي إلتون جون عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له وهو يرقد على سرير في المستشفى، الأمر الذي أثار موجة قلق واسعة بين جمهوره حول العالم، ظنًا أنه يعاني من أزمة صحية خطيرة. لكن الحقيقة جاءت صادمة ومختلفة تمامًا، إذ تبيّن أن تلك الصور لم تكن سوى جزء من الحملة الترويجية للجزء الجديد من الفيلم الكوميدي الموسيقي الشهير "Spinal Tap".

الفيلم الذي يخرجه روب راينر مخرج الجزء الأول الصادر عام 1984 يعود ليستكمل رحلة فرقة الروك الأسطورية، بمشاركة عدد من أساطير الموسيقى، من بينهم بول مكارتني، إلتون جون، وجارث بروكس في ظهور خاص.

ويواصل إلتون جون، الحاصل على الميدالية الإنسانية الوطنية من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومسيرته المكللة بأرفع الأوسمة مثل وسام رفقاء الشرف من الأمير تشارلز عام 2021، إثارة الدهشة بين جمهوره، سواء عبر أعماله الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، أو من خلال مفاجآته المتكررة.

جدير بالذكر أن آخر تعاون موسيقي لإلتون جون كان قبل أشهر قليلة مع النجمة العالمية بريتني سبيرز في أغنية Hold Me Closer، التي أعادت اسمه بقوة إلى صدارة المشهد الغنائي.