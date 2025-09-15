في ذكرى ميلادها.. تعرف على سر ابتعاد ناهد رشدي عن الفن لسنوات قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة ناهد رشدي، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الموافق 14 سبتمبر من العام الماضي عن عمر يناهز 68 عامًا، حيث كانت من الفنانين الذين لديهم بصمتهم الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي يشاركون بها، وكانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة قبل وفاتها، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية آخر ظهور لـ ناهد رشدي على الشاشة وسر غيابها عن الفن.

سر إبتعاد ناهد رشدي عن الفن





حلت ناهد رشدي، قبل سنتين، ضيفة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وكشفت من خلال اللقاء عن سبب إبتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تتفرغ لتربية أبنائها في السنوات الأولى من عمرهم، قائلة: "في مراحل كان ابتعادي عن الفن مقصود، لما بيبقى الأولاد صغيرين على الأقل التلات سنين الأولى، فا لازم أخد بالي منهم، وبعد كدة أجي ارجع، يبدأ سن المراهقة، أرجع اقعد معاهم تاني ".



وأضافت عن سبب آخر، قائلة:" ظروف صحية معينة، قعدت 8 سنين مشتغلش، بشتغل مسرح بس، عشان المسرح جنب البيت، والمسرح ساعتين".





تفاصيل وفاة ناهد رشدي





والجدير بالذكر أنه قد أعلنت "دينا" نجلة الفنانة ناهد رشدي خبر الوفاة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".



آخر ظهور لـ ناهد رشدي في الدراما





يعد آخر ظهور للفنانة ناهد رشدي في الدراما، كان من خلال مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، والذي عرض قبل 4 أعوام، وبالتحديد في يوليو 2020.





أبطال وصناع مسلسل "شديد الخطورة"





وشارك في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، حمزة العيلي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.



آخر ظهور لـ ناهد رشدي في السينما





وكان آخر ظهور لـ ناهد رشدي في السينما، هو من خلال مشاركتها في فيلم "الأخطبوط" بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين، والذي تم إنتاجه عام 2000.





أبطال وصناع فيلم "الأخطبوط"





وضم فيلم "الأخطبوط" كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم:محمود ياسين، إلهام شاهين، محمود قابيل، ناهد رشدي، شريف صبري، عثمان عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد يونس، ومن إخراج كريم ضياء الدين.