"نجوم عالمية على أرض مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - في واحدة من عجائب الدنيا السبع، مصر على موعد مع انطلاق النسخة الأولى من فعاليات "صدى الأهرامات".



حدث فني ثقافي عالمي يعيد تعريف المشهد الثقافي في مصر والمنطقة، ليجعل من سفح الأهرامات منصة مفتوحة للقاء الفنون والثقافات من جميع أنحاء العالم.

الدورة الأولى الافتتاحية من الفعاليات السنوية لـ "صدى الأهرامات"



وتحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، تسعى الدورة الأولى الافتتاحية من الفعاليات السنوية لـ "صدى الأهرامات" إلى تعزيز مكانة مصر كمنصة عالمية للفنون ومتلقى للثقافات، عبر استضافة نخبة من أبرز الفنانين، والعازفين، والمؤلفين الموسيقيين، والأوركسترات والفرق العالمية المرموقة، في أمسيات فنية ثقافية تعكس غنى وتنوّع المشهد الموسيقي العالمي.



تمتد فعاليات الدورة الأولى على مدار ٦ أيام من ٢٤ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتشارك بها أسماء بارزة من مختلف أنحاء العالم، من ألمع نجوم الموسيقى الكلاسيكية، والغناء العربي والعالمي، إضافة إلى عروض فنية تمزج بين التراث العربي والموسيقى الغربية المعاصرة. وقد تم إعداد برنامج الفعاليات بعناية ليقدم محتوى ثقافيًا وفنيًا رفيعًا، يليق بمكانة مصر الحضارية، وبذائقة الجمهور المحلي والدولي على حد سواء.

الفرق المشاركة في الدورة الأولى الافتتاحية لـ "صدى الأهرامات"



تشارك في هذه الدورة فرق وفنانون من دول مثل بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا، كازاخستان، ومن الوطن العربي لبنان وسوريا، ما يبرز الدور الذي تلعبه هذه الفعاليات في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفني بين الشعوب، كما تستضيف هذه الدورة مجموعة من الفنانين المصريين المقيمين في الخارج، في زيارة إلى الوطن، ليؤكدوا انتمائهم، وليشاركوا خبراتهم وتجاربهم الفنية التي اكتسبوها في مسيرتهم العالمية.



أخيرًا وليس آخرًا، لا يعد "صدى الأهرامات" مجرد فعاليات فنية عابرة، بل دعوة مفتوحة لعشاق الفنون من جميع أنحاء العالم لإعادة اكتشاف سحر الحضارة المصرية من زاوية جديدة، حيث تهدف الفعاليات أيضا إلى خلق مساحة تفاعل حيّ بين الفنون والثقافات المختلفة من ناحية والجمهور من ناحية أخرى. يهدف "صدى الأهرامات إلى إحياء روح الحوار الثقافي والفني بين الشعوب من قلب مهد الحضارات، كما تؤمن إدارته بأن الموسيقى ليست ترفًا أو رفاهية، بل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال.



وسيتم خلال أيام قليلة الكشف قائمة المشاركين من الوطن العربي والعالم، لتكتمل ملامح هذه التظاهرة الفنية الفريدة، التي ينتظر أن تكون واحدة من أبرز الأحداث الثقافية في مصر مطلع القرن الحادي والعشرين.