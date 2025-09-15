حمزة نمرة: أغنية "شمس وهوا" دمها خفيف وحققت نجاحًا كبيرًا وقدمناها بشكل وتصوير جديد وأبدأ بها حفلاتي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة ان "الأغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال، أعتقد أن المنافسة جيدة لصناعة الأغاني وإيجابية بالنسبة للمتلقي والجمهور، لديهم العديد من الألوان والأشكال الغنائية يستطيعون أن يسمعوها."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "أغاني ألبومي الأخير بها تنوع وبها عدد من الأغاني تشبهني وتشبه شخصيتي. فهناك أغان خفيفة ولايت وعلى الرغم من ذلك بها كلمات وعمق في المعنى مثل أغنية 'شمس وهوا'."

وتابع أن الأغاني التي أقدمها ليست لها علاقة بالسيزون ولكن لها معاني وتمثلني: "يستطيع الجمهور أن يسمعها في كل وقت، تصنيف الأغاني إنها صيفية أو ما غير ذلك يعود إلى نوع الفن الذي يقدمه المطربهناك فن وأغاني نستطيع أن نطلق عليها موسمية، مثل أغاني الأفراح والأغاني التي ترتبط بالصيف بشكل مباشر."

وأكمل: "أعتقد أن الفن الذي أقدمه يتجاوز فكرة المواسم ومرتبط بالحالة ويعبر عن شخصيتي."

وعن فريق العمل أوضح: "تعرفت على أحد العناصر الجديدة وهو مغني ومؤلف وملحن وموزع ممتاز جدًا وهو الفنان خالد عصام، تعاونا وهناك كيميا مشتركة بيننا. قدمنا أغنية 'شمس وهوا' بشكل وجديد ومختلف حتى تصويرها كان جديد. ومعظم حفلاتي أبدأ بها حاليًا وهي أغنية لايت وتشعرك بالسعادة ودمها خفيف."

وأردف حمزة: "وبدأنا نطلع افكار مشتركة، وهذا حدث في اول ثلاث اغاني ومنها اغنية "شمس وهوا " وهو من كلامه ولحنه وتوزيعه، واغنية " كله علي الله " كلماته ولحنه وتوزيعي أنا، وكلمات اغنية " عزيز عيني " هي كلماته وتلحين اندري مينا بمشاركتي وتوزيع اندري مينا.

