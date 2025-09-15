نجوم هوليوود يحولون حفل “إيمي” إلى صرخة لوقف حرب غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة غير مسبوقة، تحول حفل توزيع جوائز "إيمي" لهذا العام في هوليوود إلى منصة سياسية، حيث استغل عدد من أبرز نجوم التلفزيون والممثلين الحفل للتعبير عن موقفهم الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع الفنانون أصواتهم مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري، داعين إلى تحرك دولي عاجل للحد من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في غزة.

وقد أثارت الممثلة الأمريكية هانا إينبيندر، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، جدلًا واسعًا خلال الحفل بعدما اختتمت خطابها على المسرح بعبارة “فلسطين حرة” قبل أن تقاطعها الموسيقى.

وفي توضيح لاحق، أشارت إينبيندر إلى أنها كانت ترغب في التمييز بين اليهودية كدين وثقافة، وبين السياسات الإسرائيلية، موضحة حسب رؤية الإخبارية أنها على تواصل مع أصدقاء يعملون في غزة على الخطوط الأمامية، حيث يقومون بتقديم الدعم الطبي للنساء والأطفال المتضررين من النزاع.

فنانون من أجل وقف إطلاق النار:

وفي لفتة تضامنية، ارتدت إينبيندر أيضًا دبوس حملة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار"، الذي ظهر أيضًا على إطلالات عدد من الفنانين، من بينهم إيمي لو وول، ناتاشا روثويل، روث نيجا، وكريس بيرفيتي، جميعهم رافعين نفس الرسالة المطالبة بوقف فوري للقتال وتحرك عاجل من الحكومة الأمريكية لإيقاف المجازر في غزة.

كما لفت الممثل الإسباني خافيير بارديم الأنظار، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية، معبرًا عن رفضه القاطع للعمل مع أي جهة تبرر أو تدعم ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية". وكرر بارديم موقفه على السجادة الحمراء قائلًا إن خسارة بعض الفرص المهنية لا تساوي شيئًا مقارنة بالمأساة الإنسانية التي تحدث في غزة.

وفي تصرف مماثل، اختارت الممثلة ميغان ستالتر حقيبة يد كتب عليها بخط عريض “وقف إطلاق النار”، في إشارة واضحة لموقفها الداعم للسلام وإنهاء الصراع.

كما اتخذت العديد من الفنانين خطوات مماثلة في دعم حملات "وقف إطلاق النار" التي أطلقها عدد من الناشطين في هوليوود.



