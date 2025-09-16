"ذا ستوديو" يكتب التاريخ: سيث روجن يحطم أرقام جوائز إيمي بـ13 تتويجًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق المسلسل الكوميدي "ذا ستوديو" للنجم الكندي سيث روجن إنجازًا غير مسبوق، بعدما حصد 13 جائزة إيمي في دورتها الـ77، ليحطم الرقم القياسي كأكثر مسلسل كوميدي فوزًا في ليلة واحدة.

كما توّج روجن (43 عامًا) بأربع جوائز فردية، ليعادل الرقم القياسي لأكثر عدد من جوائز إيمي يحققها ممثل واحد في أمسية واحدة.

وقال روجن في كلمته: "أشعر فعلًا بالحرج"، في إشارة إلى حجم التقدير الذي ناله.

وفي الحفل نفسه، خطف مسلسل "أدولسنس" الأضواء بفوزه بـ 8 جوائز إيمي، لتترسخ مكانته كأحد أبرز الأعمال الدرامية القصيرة لهذا العام.