نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الـــ 13 لـــ مهرجان همسة للادب والفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13، نخبة من نجوم الفن عن أعمالهم الفنية في الموسم الرمضاني الماضي، فضلا عن تكريم مشاهير الإعلام والمجتمع، والشعراء والادباء، وحضر مهرجان همسة نخبة من نجوم الفن خلال حفل ختام دورته الـ13، والذي أقيم مساء أمس، على خشبة مسرح سيد درويش باكاديمية الفنون.



وسلم الكاتب فتحي الحصري رئيس المهرجان درع التكريم لكل المكرمين،

أفضل كاتب وسيناريست الكاتب عمرو محمود ياسين عن مسلسل وتقابل حبيب استفتاء الجمهور، والكاتبة مريم نعوم وفريق سرد أفضل كتابة وسيناريو وحوار عن لام شمسية، المخرج محمد الخبيري أحسن مخرج عن وتقابل حبيب، جائزة أحسن مخرج مسرحي للمخرج محسن رزق عن مسرحية الملك وأنا، أفضل موسيقى تصويرية الموسيقار شادى مؤنس عن موسيقى فهد البطل، أحسن مدير تصوير يوسف بارود عن مسلسل النص، أفضل مهندس ديكول كلا من أحمد فايز عن مسلسل جودر، أحمد عباس عن مسلسل النص.



تكريم خاص للفنان حلمى فودة عن مشوار وعطاء فنى حافل، جائزة الإبداع والتميز نقاد النجم أحمد عبد العزيز للجمهور عن دوره فى فهد البطل، جائزة الإبداع والتميز نقاد الفنان الكبير أشرف عبد الباقى عن دوره فى قلبى ومفتاحه، جائزة الإبداع والتميز الفنان محمود عزب شو للنقاد عن قلبي ومفتاحه، الفنانة انتصار جائزة الإبداع والتميز عن مجال الاعمال للنقاد، جائزة الإبداع والتميز للجميلة أنوشكا عن دورها فى وتقابل حبيب، جائزة تشجيعية للفنان على الشامل عن دوره فى فهد البطل، جائزة أحسن ممثل شاب نقاد يوسف وائل نور عن فات الميعاد والحلانجي، جائزة أحسن ممثل شاب بتصويت الجمهور عمر محمد رياض عن مسلسل قلع الحجر، جائزة أحسن ممثل شاب بتصويت الجمهور الفنان مصطفى عبد السلام عن منتهى الصلاحية.



وايضا جائزة أحسن ممثلة شابة نقاد جيسيكا حسام الدين عن مسلسل كامل العدد، جائزة لجنة التحكيم مالك عماد عن دوره فى كامل العدد 3،جائزة تشجيعية للشاب كريم الحرز عن دوره فى أشغال شقة جدا، جائزة أفضل ممثل دور ثانى الفنان نقاد الفنان حمزة العيلى عن مسلسل النص، جائزة أفضل ممثل دور ثانى نقاد ضياء عبد الخالق عن مسلسل قهوة المحطة، جائزة أحسن ممثل دور ثانى جمهور الفنان أحمد عزمى عن دوره فى ظلم المصطبة، جائزة أحسن ممثلة دور ثانى نقاد الفنانة هاجر الشرنوبي عن دورها فى حكيم باشا، جائزة أحسن ممثلة دور ثانى خارج السباق الرمضانى الفنانة فاطمة الكاشف عن دورها فى حرب الجبالى، جائزة أحسن ممثل مسرحى الفنان فريد النقراشي عن مسرحية الملك وأنا، جائزة أحسن ممثلة نقاد وجمهور الفنانة ريهام عبد الغفور عن ظلم المصطبة

جائزة أحسن ممثلة خارج السباق الرمضانى الفنانة حنان مطاوع عن مسلسل صفحة بيضا.



النجم الكبير وصاحب الطلة المتميزة وجائزة أحسن ممثل خارج السباق الرمضانى الفنان أحمد رزق عن مسلسل حرب الجبالي، جائزة الكاتب الصحفى الراحل د. أحمد يونس لذوى الهمم، تكريم الفنان الراحل أحمد مرعي وتسلم التكريم نجله الأستاذ صلاح أحمد مرعي، تكريم الفنان الكبير أحمد راتب، وتسلمت التكريم ابنته منال وزوجته السيدة فيرا، تكريم المطرب الاماراتي خالد السعدي، جائزة أفضل إعلامي رياضية كل من الإعلامي أحمد أسامة وبرنامج فى ضهر الأهلي، الإعلامي محمد فارس وبرنامج فى ضهر الأهلي، جائزة أفضل إعلامية ومحاورة الإعلامية الجميلة بوسي شلبي، جائزة الريادة للمطرب الكبير أحمد إبراهيم على ماقدمه من فن جميل وراقى طوال مشواره الفني.



تكريم خاص لصناع فيلم نعمة البجعة، الكاتبة اللبنانية لونا قصير، المخرج الاسترالى عمار بركات وهو أيضا منتج الفيلم وصاحب راديو فور إي بي الناطق بالعربية فى استراليا، والممثلة الاسترالية زينة ديفيد فليتفضلوا، تكريم خاص صناع مسلسل ( كتيب عائلة ) إنتاج تلفزيون المسار وشركة مايا برويكشن وتسلمها الكاتب الليبي أنيس بوجواري، تكريم لجنة تحكيم المهرجان

المخرج الكبير أبراهيم الشوادي، المخرج المسرحي الكبير حسام صلاح الدين الفنان القدير طارق الدسوقي، النجمة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست الكبير أيمن سلامة، الكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري.



الفائزين من الأدباء والشعراء فى مسابقات همسة الأدبية

ونبدأ مع لجان التحكيم (الشاعر د. عصام خليفة عضو لجنة تحكيم شعر الفصحي، الشاعر د. عبد القادر الحسينى عضو لجنة تحكيم شعر الفصحى، الشاعر عصام بدر عضو لجنة تحكيم شعر الفصحى، الشاعر د. محمد عباس عضو لجنة تحكيم شعر الفصحى، الشاعر محمد عبد الهادي عضو لجنة تحكيم الشعر العامي، الشاهر مصطفى الجارحي عضو لجنة تحكيم الشعر العامي، الشاعر رضا عبادة عضو لجنة تحكيم الشعر العامي، الكاتب محمد هجرس عضو لجنة تحكيم الرواية والقصة القصيرة، الكاتبة وفاء العمدة عضو لجنة تحكيم الرواية والقصة القصيرة، الأستاذة والأكاديمية د. نانسي إبراهيم عضو لجنة الرواية والقصة القصيرة، الكاتب يوسف حسين عضو لجنة تحكيم الرواية والقصة القصيرة).

الفائزين فى الشعر العامي

وتضم( الشاعر شاذلى محمد جائزة القصيدة المميزة فى الشعر العامي، الشاعر عبد الفتاح عبد الشافى حفنى جائزة المركز الثالث فى الشعر العامي، الشاعر على محمد محمود أحمد المركز الثانى فى الشعر العامي، الشاعرة أمنية وليد أحمد المركز الأول فى الشعر العامي، الشاعرة حسناء كمال الدين من السودان المركز الثالث فى النص النثري، الشاعر سلمان الموسوي من العراق المركز الثانى فى النص النثري، الشاعرة أمل الجندي من مصر المركز الأول فى النص النثري، الشاعر محمد أبو الرجال المركز الأول فى شعر التفعيلة، الشاعرة سيدرا الأسعد من سوريا المركز الثالث فى الشعر العمودى ولم تتمكن من الحضور، الشاعر خالد الباشق من العراق المركز الثانى فى الشعر العمودي ويتسلمها عنه صديقة، الشاعر أحمد سلامة سليم عابد من مصر المركز الأول فى الشعر العمودي، الشاعر عصام بخش من السعودية تكريم خاص لإسهامته الشعرية بالمملكة، الكاتب محمود عثمان من مصر المركز الثالث فى الرواية، الكاتب نيرمين حسين السطالى من مصر المركز الثاني فى الرواية، الكاتب عمراني عبد العزيز من الجزائر المركز الأول فى الرواية، الكاتبة فاطمة الحوسنية من سلطنة عمان ومدير مكتب المهرجان بالسلطنة على إسهاماتها ادبية المتميزة هذا العام، الكاتب عبد الحميد التهامي أفضل كتاب سيرة ذاتية، الكاتبة الشابة حنين عمرو أفضل كاتبة روائية شابة، د. دعاء سهيل واتى تقدم نفسها هذا العام ككاتبة وهى التى عرفت ببراعتها فى مجال التغذية العلاجية ولكنها قدمت هذا العام كتابها الثانى حياتك من الطبيعة ليفوز كأحسن كتاب عن التغذية لعام 2025، الكاتبة مريم السيد زكريا من مصرالمركز الثالث فى مجال القصة القصيرة، الكاتبة إيناس سيد جعيتم من مصر المركز الثانى فى القصة القصيرة، الكاتبة آيات الشريف من مصر المركز الأول فى القصة القصيرة، تكريم الكاتب العراقى ناصر عجمايا لإسهاماته الأدبية المتنوعة بالعراق).

تكريم المركز الصحفى والاعلامي للمهرجان

مسؤولة الندوات الشاعرة عزة عيسي

مدير المركز الاعلامي الإعلامى أحمد حمدي

مسؤول مراسم الضيوف الشاعر راسم محمد

الصحفى محمد على عضو المركز الصحفى

الصحفية هبة الله تامر عضو المركز الصحفي

الصحفية منى عبد السلام عضو المركز الصحفي