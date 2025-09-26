نجوى كرم تتألق لإحياء حفل غنائي مميز في قطر.. 28 نوفمبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ضخم في قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث تلتقي جمهورها بباقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، التي ينتظرها محبوها دائمًا بتفاعل كبير.



“يلعن البُعد”.. أحدث إصداراتها الغنائية

طرحت نجوى كرم مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يلعن البُعد” على قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”، وصورتها على طريقة الفيديو كليب. الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، أما الكليب فجاء بتوقيع المخرج كرم نقولا كرم.

ألبوم “حالة طوارئ” يحقق صدى واسع

بالتزامن مع نجاح أغنيتها الأخيرة، أطلقت نجوى كرم ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “حالة طوارئ”، بعد حملة تشويقية مكثفة زادت من حماس الجمهور في الوطن العربي. يضم الألبوم ثماني أغانٍ باللهجتين اللبنانية والمصرية، تتنوع بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة لتلبي مختلف الأذواق.

أغانٍ سبقت الألبوم وحققت نجاحًا

من أبرز أغاني الألبوم التي طُرحت مسبقًا وحققت نسب مشاهدة عالية:

• “زين الزين”: كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع سليمان دميان، وإخراج بيار خضرا، وتميز الكليب بأجواءه الشرقية الأصيلة.

• “يلعن البُعد”: كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وهي أغنية درامية حزينة لامست قلوب الجمهور وانتشرت بقوة على السوشيال ميديا.