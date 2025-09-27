أشرف زكي يتصدر تريند جوجل بعد أنباء استقالته ونقابة الممثلين تحسم الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الجدل الكبير الذي أثارته الأنباء المتداولة حول تقديمه استقالته من منصبه، وهو الخبر الذي أحدث صدمة داخل الوسط الفني وبين جمهوره.

وفي أول توضيح رسمي، أكد المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن الاتحاد لم يتلق أي استقالة رسمية من الدكتور أشرف زكي، نافيًا صحة ما تردد بشأن مغادرته منصبه. وقال عبدالعزيز عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إنه فوجئ مثل الجميع بخبر الاستقالة، مشددًا على تقديره الكامل للدور النقابي الذي قدمه زكي طوال سنوات عمله، ومعبرًا عن أمنيته في أن يواصل عطائه ومساندته للفنانين.

وكانت أوساط فنية عديدة قد عبرت عن قلقها عقب انتشار خبر الاستقالة، إذ يعتبر أشرف زكي شخصية مؤثرة وركيزة أساسية في دعم الفنانين وحل أزماتهم النقابية. كما شدد مجلس نقابة الممثلين على رفضه التام لهذه الخطوة، مؤكدًا تمسكه باستمرار زكي في موقعه تقديرًا لما قدمه من إنجازات وخدمات للوسط الفني.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه الوسط الفني العديد من التحديات، الأمر الذي جعل الكثيرين يرون أن رحيل أشرف زكي إذا حدث سيمثل فراغًا كبيرًا في النقابة. ورغم تضارب الأنباء، إلا أن المؤكد حتى الآن أن الاستقالة لم تُقبل ولم تُفعّل رسميًا، وأن الدعوات مستمرة لبقاء نقيب الممثلين في منصبه.