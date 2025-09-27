إطلاق مبادرة "شاشة قريبة" برعاية د. هشام عبد القادر والناقد الفني كريم المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الناقد الفني كريم المصري، عن انطلاق مبادرة فنية جديدة تحت اسم «شاشة قريبة»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور الناقد كريم المصري:

حيث كتب:" في إطار السعي لمد جسور الفن والثقافة إلى مختلف شرائح المجتمع، تنطلق قريبًا مبادرة "شاشة قريبة" تحت رعاية د. هشام عبد القادر وبمشاركة الناقد الفني كريم المصري.

تفاصيل المبادرة:

تهدف المبادرة إلى تنظيم عروض سينمائية داخل دور الأيتام وجمعيات الصم والبكم والمراكز المجتمعية، يعقبها ندوات نقاشية بحضور صُنّاع الأفلام أنفسهم، في تجربة تسعى لخلق حوار إنساني وثقافي حيّ بين الجمهور وصانعي الفن.

وتأتي مبادرة "شاشة قريبة" إيمانًا بدور السينما كجسر للتواصل ومصدر للإلهام، ووسيلة تمنح الجميع حق التفاعل مع الفنون بغض النظر عن ظروفهم.

كما تؤكد إدارة المبادرة أن هناك تنسيقًا جاريًا مع عدد من الفنانين والسينمائيين للمشاركة في الفعاليات، دعمًا لفكرة أن السينما للجميع وبالجميع.