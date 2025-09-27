تعرف على سر تصدر محمد إمام تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعل النجم محمد إمام مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر صورة من كواليس أحدث أعماله السينمائية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في خطوة أثارت حماس جمهوره ومحبيه الذين ينتظرون جديده بفارغ الصبر.

محمد إمام حرص على تشويق جمهوره بعبارات تحمل الكثير من الثقة والحماس، حيث أكد أن العمل الذي يقوم بتصويره حاليًا هو أفضل فيلم قدمه في مشواره الفني حتى الآن، واصفًا التجربة بأنها استثنائية بكل تفاصيلها، سواء من حيث القصة أو فريق العمل أو الرؤية الإخراجية والإنتاجية. ورغم تكتمه الشديد على اسم الفيلم أو تفاصيل أحداثه، إلا أن كلماته كانت كافية لتثير حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين.

وكتب إمام معلقًا على الصورة من كواليس التصوير: "بصور فيلم الأيام دي، تقريبًا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، مع نجم من أجمد وألذ النجوم في الوطن العربي، وأكتر مخرج بحب الشغل معاه وكسرنا الدنيا مع بعض قبل كده، ومؤلف من ألطف المؤلفين في مصر، وإنتاج أقوى منتجين في صناعة السينما.. إن شاء الله يعجبكم جدًا، انتظروا المفاجأة قريبًا."

كلماته هذه لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره الذين انهالت تعليقاتهم ما بين الدعاء بالنجاح والترقب الشديد لمعرفة هوية النجم العربي الذي يشاركه البطولة، وسط توقعات بأن يكون الفيلم بمثابة نقلة نوعية جديدة في مشواره الفني بعد سلسلة من النجاحات السينمائية التي قدمها في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الفيلم ليواصل به محمد إمام مسيرة نجاحه التي بدأها منذ سنوات، حيث تمكن من إثبات نفسه كأحد أبرز نجوم جيله، بفضل اختياراته الفنية التي تجمع بين الكوميديا والإثارة والدراما، مما جعله يحظى بجماهيرية عريضة داخل مصر وخارجها.