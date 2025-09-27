لهذا السبب... نجاح الموجي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ذكرى رحيل الفنان الكوميدي الكبير نجاح الموجي، تصدر اسمه تريند جوجل اليوم، وكأن حضوره ما زال حيًا بين الجمهور بابتسامته العفوية وأدواره التي صنعت مدرسة خاصة في فن الكوميديا المصرية.

الموجي، واسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، تخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وتدرج حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة، لكنه لم يستطع التخلي عن شغفه الأول وهو الفن، ليجمع بين العمل الرسمي والعشق المسرحي حتى صار من أبرز نجوم الكوميديا.

بدأ مشواره عام 1969 من خلال مسرحية فندق الأشغال الشاقة مع المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم، قبل أن يحفر اسمه في ذاكرة الجمهور عبر شخصية "مزيكا" في مسرحية المتزوجون، التي ظلت أيقونة للبساطة وخفة الظل حتى يومنا هذا.

أما في السينما، فقد أثبت نجاح الموجي أنه ليس مجرد نجم كوميديا، بل ممثل شامل يمتلك أدوات درامية مدهشة، وهو ما ظهر بوضوح في فيلم الكيتكات أمام الراحل محمود عبد العزيز، حيث قدم دورًا استثنائيًا كشف عن طاقاته الفنية العميقة. كما تألق في أعمال أخرى مثل الحريف، على باب الوزير، وأيام الغضب.

رحل الموجي في أوج عطائه الفني، لكن إرثه الفني ظل شاهدًا على موهبته الفذة، مؤكدًا أن النجومية لا تُقاس بحجم الأدوار، بل بقدرة الفنان على ملامسة القلوب وصناعة البصمة التي لا تزول.