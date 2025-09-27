دومينيك حوراني تخطف الأضواء بإطلالة صيفية مبهرة على السجادة الحمراء في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء فنية مميزة جمعت بين سحر البحر الأحمر وبريق السينما، تألقت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب. دومينيك، التي اعتادت أن تكون محط الأنظار في المناسبات الفنية، استطاعت هذه المرة أن تجمع بين الأناقة والجاذبية بروح مرحة تعكس أجواء الصيف على السجادة الحمراء.

ظهرت دومينيك بفستان طويل باللونين الأصفر والبرتقالي المتدرّجين، مزدان بتفاصيل انسيابية تمنح الحركة والمرونة، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الحيوية والإشراق. تصميم الفستان جاء جريئًا ومختلفًا، يجمع بين الطابع العصري واللمسة الشرقية في الوقت نفسه، ليعكس شخصية دومينيك المحبة للتجديد وكسر النمط التقليدي. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة ذهبية صغيرة وأكسسوارات بسيطة، فيما تركت شعرها منسدلاً بأسلوب طبيعي يليق بالأجواء الساحلية للغردقة.

إطلالة دومينيك لم تمر مرور الكرام، حيث تهافتت عدسات الكاميرات لتوثيق لحظاتها على السجادة الحمراء، كما لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور الذين أشادوا بقدرتها على اختيار أزياء تعكس روح المهرجان وبهجته. ومن المعروف أن النجمة اللبنانية تحرص دائمًا على أن تكون إطلالتها في المهرجانات العالمية والعربية وسيلة للتعبير عن شخصيتها الجريئة وإيمانها بأن الفن لا ينحصر فقط في الغناء أو التمثيل، بل يمتد أيضًا إلى الموضة وأسلوب الظهور أمام الجمهور.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي انطلقت فعالياته هذا العام وسط حضور بارز من نجوم وصناع السينما، يسعى إلى دعم الإبداع الشبابي وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الصاعدة في مجال صناعة الأفلام. مشاركة دومينيك في هذا الحدث الكبير منحت الافتتاح طابعًا مختلفًا، حيث اجتمع بريق السينما مع حضور نجمة عُرفت بقدرتها على كسر الحواجز وإبهار جمهورها في كل مناسبة.

وبينما تتواصل فعاليات المهرجان على مدار عدة أيام، يبقى الظهور الأنيق لدومينيك حوراني واحدًا من أبرز اللحظات التي أضفت مزيدًا من الجاذبية على السجادة الحمراء، لتؤكد مرة أخرى أنها نجمة تعرف جيدًا كيف توظّف الموضة لخدمة حضورها الفني والإعلامي.

