محمد سامي يشيد بـ "سيكو سيكو": عمر المهندس مخرج عبقري وعصام عمر نجم المستقبل

أحمد جودة - القاهرة -

أثار المخرج محمد سامي حالة واسعة من التفاعل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد إشادته الكبيرة بفيلم "سيكو سيكو" المعروض حاليًا على منصة "يانجو بلاي"، حيث عبر عن إعجابه الشديد بالعمل وفريقه، مؤكدًا أن الفيلم يحمل روحًا مختلفة وصناعة سينمائية واعدة.

وقال سامي في منشوره: "اتفرجت على فيلم سيكو سيكو على يانجو بلاي.. عمر المهندس وعصام عمر مش معقول حلاوتهم"، وبدأ حديثه بالإشادة بالمخرج الشاب عمر المهندس، واصفًا إياه بأنه "مخرج كبير وشاطر ولذيذ وإيقاعه يجنن"، مؤكدًا أن لديه قدرة مدهشة على صناعة التسلية، والحكي الرشيق، إلى جانب توجيه الممثلين بشكل محترف جعل الفيلم متماسكًا وجذابًا في كل تفاصيله.

أما عن بطل العمل عصام عمر، فقد خصه سامي بكلمات قوية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون ملكه بلا منازع، وأنه سيكون واحدًا من أهم نجوم السينما المصرية.

وأضاف: "عصام مركز في كل تفصيلة، موهوب، ذكي، قبوله رهيب، وفارق جامد جدًا.. جوه كل مشهد بيعرف يدي طاقة بتملأ المشهد سعادة، وطاقته كمان بتوصل للممثلين اللي معاه"، معتبرًا أن حضوره الطاغي وموهبته الفريدة جعلا منه عنصرًا أساسيًا في نجاح الفيلم.

ولم يتوقف محمد سامي عند هذا الحد، بل حرص على توجيه كلمات تقدير إلى الفنان طه الدسوقي الذي وصفه بـ "الممثل الشاطر والكوميديان التلقائي"، وكذلك الفنان الكبير باسم سمرة الذي أكد أنه يظل عبقريًا كعادته في كل أعماله، مشيدًا في الوقت نفسه بجميع الشباب المشاركين في الفيلم، معتبرًا أنهم قدموا أداءً قويًا وملفتًا يستحق الإشادة.

واختتم سامي رسالته قائلًا: "مبروك ليهم كلهم وإن شاء الله يكون ليهم مستقبل جميل"، مضيفًا وسم الفيلم سيكوسيكو، وموثقًا إشادته بأسماء فريق العمل وعلى رأسهم عمر المهندس وعصام عمر.