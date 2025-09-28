نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... حمو بيكا يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا قائمة تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب صدور حكم من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بقبول الاستئناف المقدم من جانبه على حكم حبسه سنة، والاكتفاء بتخفيض العقوبة إلى 3 أشهر فقط، في القضية الشهيرة باتهامه بـ حيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة قصر النيل قد أصدرت حكمًا غيابيًا في وقت سابق، قضى بمعاقبة بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، قبل أن يتقدم محاميه باستئناف على الحكم، لتعود محكمة المستأنف وتصدر قرارها الجديد بتخفيف العقوبة.

الحكم الأخير أثار جدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، حيث انقسمت تعليقات الجمهور ما بين مؤيد يرى أن بيكا يستحق فرصة جديدة خاصة بعد إعلان التزامه وحرصه على الظهور بصورة مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وبين منتقدين يعتبرون أن هذه القضايا تضعف صورة الفنانين أمام جمهورهم وتؤثر على صناعة المهرجانات بشكل عام.

ويُذكر أن اسم حمو بيكا ارتبط خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات مع نقابة المهن الموسيقية على خلفية منعه من الغناء لعدم حصوله على تصريح، إلا أنه ظل حاضرًا وبقوة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي ساعدت في استمرار جماهيريته رغم كل التحديات.

ومع تصدره تريند جوجل اليوم، يعود بيكا مرة أخرى إلى صدارة المشهد الفني والإعلامي، ليطرح تساؤلات حول مستقبله بعد هذا الحكم المخفف، وهل ستشهد المرحلة المقبلة تحولًا في مسيرته، أم ستستمر أزماته القضائية والإدارية في ملاحقته.