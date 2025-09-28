نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي لبرنامج أبواب الخير: “كل شدة... هتعلمك درس عمرك وهتلاقي منحة في كل محنة“ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي د. عمرو الليثي.. ان كل ابتلاء ووجع فى حياتك.... بيعلمك، بيخليك اقرب لربنا.

أبرز تصريحات عمرو الليثي

وايضًا بتفهم نفسك اكتر، يعنى الالم الذي يعصر قلبك علي فراق الأحباب، والوجع الذي تعانى منه فى مرضك.

وأضاف خلال برنامج أبواب الخير علي راديو مصر ، وايضًا الاكتئاب الذي يلازمك بسبب ازمة فى حياتك، واحساسك بالظلم من اللى حواليك كل هذه ابتلاءات في كل منزل ومفيش حد خالى منها.

وتابع الليثي.. ان صبرك على البلاء ممكن يكون سبب لفرح وفرج من حيث لاتعلم ولا تحتسب ممكن يطهرك من ذنوبك ويخليك انسان افضل وانت لا تعرف ذلك.

واشار إلى ان كل حاجة على حقيقتها من غير تزييف أو خداع

كل شدة... هتعلمك درس عمرك

وكل ابتلاء.. هيقربك من ربنا وينور بصيرتك

ودايما هتلاقى فى كل محنة.. منحة

ربنا يجعل ألم وحزن ووجع كل واحد فينا فى ميزان حسناته.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.