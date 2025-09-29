أحمد السقا يطمئن جمهوره بعد حادث سير بسيارته: "الحمد لله بخير"

أحمد جودة - القاهرة - حادث سير يصيب الذعر لمحبي أحمد السقا ولكن يطمئنهم

الحادث يثير قلق الجمهور

أثار خبر تعرض النجم الكبير أحمد السقا لحادث سير بسيارته حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، خاصة بعد انتشار أنباء عن وقوع إصابات. لكن الفنان بادر سريعًا بطمأنة متابعيه عبر رسالة مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قال فيها:

"اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح، ومنحني الله حبًا كثيرًا لم أكن أدركه. ألف مليون شكر لكل من تفضل بالاطمئنان عليّ، واعتذار لمن لم أتمكن من التواصل معه. أنا بخير والحمد لله، وسأعود لعملي من الغد، والحمد لله من قبل ومن بعد".

تفاصيل الحادث على لسان مدير أعماله

وكشف محمد حسن، مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات صحفية لـ "اليوم السابع"، أن الفنان بخير ويتواجد حاليًا في منزله دون أي إصابات. وأوضح أن الحادث وقع أثناء توجه السقا والسائق لأداء صلاة الجمعة بجوار منزله، حيث فوجئا بوجود صبة خرسانية يخرج منها سيخ حديد بارز في الطريق، لم يتمكن السائق من رؤيتها، فاصطدم بها مما أدى إلى حدوث تلفيات في السيارة فقط.

وأكد حسن أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات سواء للفنان أو سائقه، وأن السقا عاد إلى منزله بسلام كامل ودون أي خدوش أو جروح، مطمئنًا الجمهور أن الأمر كان مجرد حادث عرضي بسيط.

تفاعل واسع من الجمهور ونجوم الفن

فور انتشار الخبر، انهالت رسائل الاطمئنان والدعوات من الجمهور ونجوم الوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدر اسم أحمد السقا قائمة الترند على تويتر وفيسبوك، حيث أعرب الآلاف من المتابعين عن فرحتهم بسلامته، مؤكدين أنه أحد النجوم المفضلين لديهم، ودعوا الله أن يحفظه من كل سوء.

نشاطه الفني الحالي: فيلم "أحمد وأحمد"

يُعرض حاليًا للنجم أحمد السقا أحدث أعماله السينمائية بعنوان "أحمد وأحمد"، والذي يشاركه بطولته النجم أحمد فهمي، إلى جانب مجموعة من أبرز الوجوه الشابة مثل جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي، بالإضافة إلى مشاركة خاصة من النجمين طارق لطفي وغادة عبد الرازق كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، تحت إشراف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، فيما تولى الإخراج أحمد نادر جلال. ويُعد العمل من أبرز الأفلام التي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

مسيرة فنية مليئة بالنجاحات

ويُذكر أن أحمد السقا يُعتبر واحدًا من أهم نجوم السينما المصرية خلال العقود الأخيرة، إذ قدم العديد من الأفلام التي حققت نجاحات جماهيرية ضخمة، مثل: تيتو، الجزيرة، إبراهيم الأبيض، أفريكانو، مافيا، وغيرها. كما اشتهر بأداء مشاهد الأكشن بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، مما أكسبه لقب "نجم الأكشن الأول" في مصر والعالم العربي.