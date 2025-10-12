نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تكشف سر شبابها الأبدي: "إبرتي سجادة الصلاة.. وقلبي دايمًا مرتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في ظهور صادق ومليء بالطاقة الإيجابية والروح الجميلة، أثارت النجمة التونسية لطيفة إعجاب جمهورها بعدما كشفت السر الحقيقي وراء نضارة بشرتها ومظهرها الشبابي الذي يثير دهشة متابعيها منذ سنوات، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عملية تجميل في حياتها، وأن سر الجمال الحقيقي لا يُقاس بالحقن أو المساحيق، بل هو انعكاس لنقاء الداخل وراحة البال وصفاء القلب.

وخلال استضافتها في لقاء خاص عبر قناة الحوار التونسي، وجه إليها المذيع سؤالًا مباشرًا قائلًا: "إيه سر نضارة بشرتك يا لطيفة؟ بتاخدي أي إبرة تجميل؟"، فجاء ردها غير متوقع على الإطلاق، لترد بابتسامة مفعمة بالإيمان: "أيوه عندي إبرة، اسمها سجادة الصلاة.. علاقتي بربنا أهم من أي إبرة، وده هو السر الحقيقي في نضارتي وراحتي النفسية."

وأضافت لطيفة قائلة إنها تعتمد على أسلوب حياة صحي ومتوازن، موضحة: "أنا بحافظ على نفسي بالرياضة، وبنام بدري وبصحى بدري، وبحاول دايمًا أبعد عن الطاقة السلبية. عمري ما عملت عملية تجميل، يمكن علشان بحب نفسي زي ما أنا، وبحب أكون طبيعية زي ما ربنا خلقني."

كلمات لطيفة ترددت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّل تصريحها إلى تريند بين المتابعين الذين أشادوا بعفويتها وإيمانها، معتبرين أنها قدمت درسًا حقيقيًا في الجمال الداخلي والرضا النفسي، وأن “سجادة الصلاة” التي تحدثت عنها هي أجمل وأصدق وصفة لجمال الروح قبل المظهر.

الجدير بالذكر أن الفنانة لطيفة تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني الكبير، بعدما حققت نجاحًا واسعًا بألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، الذي تصدّر قوائم الأغنيات الأكثر استماعًا عبر المنصات الموسيقية، ولاقى إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، لما يحمله من تنوع موسيقي ورسائل إنسانية عميقة تعبّر عن طريقتها الناضجة في تقديم الفن الأصيل.