ساندرا بولوك… جراح لا تُشفى تدفعها لاعتزال الأضواء والابتعاد عن هوليوود

أحمد جودة - القاهرة

بعد مرور عامين على رحيل شريك حياتها براين راندال في 2023، تعيش النجمة العالمية ساندرا بولوك مرحلة من الانطواء والابتعاد عن الحياة العامة، في خطوة تعكس عمق الحزن الذي ما زال يرافقها حتى اليوم، وفق ما أشارت إليه تقارير موقع RadarOnline.

وبحسب مصادر مقربة من النجمة، فإن بولوك أصبحت شديدة التمسك بخصوصيتها، حيث تتجنب الظهور تمامًا إلا للضرورات القصوى. وذكر أحد المقربين أن ساندرا "تميل للعزلة بشكل ملحوظ، وتفضل البقاء بمفردها أغلب الوقت"، بينما كشف آخر عن قلق الدائرة المحيطة بها من تأثير الحزن المستمر على نمط حياتها، قائلًا: "الجميع يشعر أنها أغلقت أبوابها أمام العالم.. الألم ما زال حاضرًا في كل يوم من أيامها".

وعلى صعيد عملها، يبدو أن بولوك بدأت بالفعل في الابتعاد التدريجي عن هوليوود. فوفق ما نقلته المصادر، فإن النجمة الأمريكية لم تُعلن رسميًا اعتزالها، لكنها بالكاد تشارك في أي نشاط فني، مما جعل المقربين يعتقدون أنها غير مستعدة للعودة إلى بريق الشهرة في الوقت الراهن.

يُذكر أن براين راندال كان يمثل لـ ساندرا "حب حياتها"، ورحيله شكّل صدمة كبيرة تركت آثارًا واضحة على حياتها الشخصية ومسيرتها المهنية. وتجسد قصة بولوك حقيقة بسيطة رغم سطوع النجومية: أن الألم الإنساني لا يعرف شهرة ولا أضواء، وأن فقدان شخص عزيز قادر على تغيير مسار حياة أي إنسان مهما بلغ من نجاح.