نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "درش" يشعل سباق رمضان 2026… ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد البلاتوه الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي حالة من النشاط المكثف مع استئناف تصوير مسلسل "درش" الذي يخوض به النجم مصطفى شعبان السباق الرمضاني لعام 2026، في عمل يبدو منذ اللحظات الأولى أنه سيحجز مكانًا بارزًا ضمن أبرز الأعمال المقرر عرضها في الموسم المقبل.

ويعود مصطفى شعبان هذا العام بشخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، إذ يقدم دور رجل يعاني فقدانًا متكررًا للذاكرة، ما يدفعه للدخول في علاقات وزيجات متعددة تخلق سلسلة من المواقف الدرامية المتشابكة. ومن أبرز زوجاته داخل الأحداث شخصية حسنة التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، والتي تدخل في خط درامي قوي بدعم من شقيقيها اللذين يجسدهما النجمان نضال الشافعي ومحمد علي رزق، إضافة إلى حضور لافت للنجمة سلوى خطاب في دور الأم المصرية الأصيلة التي تضيف طابعًا خاصًا على هذا المحور من القصة.

ويبدو أن العمل يحمل جرعة عالية من التشويق، خاصة مع التناغم الواضح بين أبطاله وتنوع خطوطه الدرامية، ما يعزز التوقعات بأن يكون المسلسل إحدى أبرز محطات الموسم الجديد، نظرًا لحجم الإنتاج والاهتمام المرافق له.

ويشارك في بطولة "درش" نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، هاجر الشرنوبي، نضال الشافعي، محمد علي رزق، محمد مهران، طارق النهري، أحمد فؤاد سليم، علاء زينهم، جيهان خليل، غادة طلعت، محمد دسوقي، فريد النقراشي، عصام توفيق وغيرهم من الأسماء اللامعة.

ويشرف على العمل الأستاذ عمرو درديري بصفته المشرف العام للمشروع، بينما يتولى الإنتاج الفني الأستاذ أشرف عبد المعبود، ويأتي المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، في تعاون يَعِد بتقديم عمل درامي مختلف يحمل بصمة خاصة خلال الماراثون الرمضاني القادم.