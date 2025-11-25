نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في “ماليش غيرك”… والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في موجة جديدة من النجاحات التي يحققها النجم رامي جمال، خطفت أغنيته الأخيرة "ماليش غيرك" الأضواء منذ الساعات الأولى لطرحها، لتتحول سريعًا إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بتكامل عناصرها الفنية وتقديمها حالة موسيقية مختلفة تمسّ القلب وتستعيد سحر الأغنية العاطفية الأصيلة. وقد جاءت الأغنية بتوقيع مبدعين اعتاد الجمهور نجاحاتهم، حيث كتب الكلمات الشاعر تامر حسين ولحّنها المتميز عزيز الشافعي، بينما وضع بصمته على التوزيع الموسيقي أمين نبيل.

واعتبر محبو رامي جمال أن الأغنية تمثل امتدادًا لمسيرته المتجددة، مؤكدين أن صوته حمل مشاعر العشق والاشتياق بصدق ونعومة جعلت المستمع يشعر وكأنه يعيش تفاصيل القصة، وهو ما زاد من انتشار العمل بشكل لافت. وتداول الجمهور مقاطع من الأغنية بكثافة، مشيرين إلى أن كلماتها القريبة من القلب جاءت في قالب موسيقي متناغم يبرز الحس العاطفي للألحان ويمنح النص مساحة واسعة للتألق.

كما أشاد المتابعون بـ التناغم الواضح بين فريق العمل؛ فالكلمات الرقيقة لتامر حسين جاءت محمّلة بصور شاعرية دفينة، بينما قدّم عزيز الشافعي لحنًا سلسًا يلامس الوجدان ويُظهر طاقة صوت رامي جمال بأفضل شكل، ليكمل أمين نبيل اللوحة بتوزيع عصري هادئ يحافظ في الوقت نفسه على الطابع الشرقي الأصيل ويمنح الأغنية خصوصيتها.

ورأى البعض أن "ماليش غيرك" تعيد إلى الواجهة الأغنية الرومانسية النظيفة التي يفتقدها كثيرون، وخاصة مع اختيار رامي جمال تقديمها بإحساس ناضج يعبّر عن محطات vécées في تجاربه الفنية والإنسانية. كما اعتبروا أن الأغنية تؤكد استمرارية العلاقة القوية بين جمال والجمهور الذي بات ينتظر كل جديد يقدمه بثقة كبيرة.

وتستمر الأغنية في حصد المشاهدات والتفاعل المتصاعد، في مؤشر واضح على أنها واحدة من أقوى إصدارات رامي جمال الأخيرة، وأنها مرشحة لتكون من أكثر الأعمال تداولًا خلال الفترة المقبلة، لتضيف إلى رصيده نجاحًا جديدًا يؤكد رسوخ مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.