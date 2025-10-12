فن ومشاهير

أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم “أوسكار عودة الماموث” بحضور فريق عمل الفيلم، المنتجين محمد الشريف ومحمد طنطاوي والمخرج هشام الرشيدي والفنانين أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا واحمد البايض والمؤلفين كريم هشام وأحمد حليم وحامد الشراب ومصطفى عسكر والمطربة جنات التي قدمت أغنية الفيلم.

نجوم الفن والاعلام والرياضة

 

وشهد العرض الخاص حضور مكثف من جانب نجوم الفن والاعلام والرياضة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لفريق الفيلم، ومنهم أمير كرارة ومصطفى قمر وسوزان نجم الدين وأحمد خالد صالح والمخرج شادي علي وشيكابالا وآخرين.


كما شهد العرض الخاص حضور كبير من جانب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث أشاد الحضور بالمستوى العالي للفيلم الذي احتوى على جرعة  مكثفة من مشاهد الاكشن والتشويق، بالإضافة إلى مشاهد دراما مؤثرة ولحظات أكشن صعبة ولمحات كوميدية.

الإعلان الرسمي للفيلم

 

وكانت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث قد أطلقت مؤخرً  الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

 

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

 

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

 

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض يوم الاربعاء المقبل، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

 

أبطال فيلم “أوسكار - عودة الماموث”

 

“أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند "محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

