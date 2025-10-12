نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد ه‍‍َنو وزير الثقافة تستعد إدارة مهرجان بردية السينمائى برئاسة الأستاذة عزة أبو اليزيد لتقديم أفلام المهرجان فى عرض جماهيري مجاني بسينما الهناجر غدًا الإثنين الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف وتأتي العروض باستضافة المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور "أحمد صالح"، ضمن فعاليات نادي سينما المرأة تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

الأفلام الفائزة بالمهرجان



ويتم عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان بالإضافة إلى الأفلام الخاصة بالمرأة وهم: الفيلم المصري "إلى الأبد" للمخرج يوحنا أشرف، الفيلم المصري "أمل" للمخرج أحمد مصطفى، الفيلم المغربى "افهمنى" للمخرج عبد المنعم قسوح،

الفيلم الجزائرى "زهرة" للمخرج دندان براهيم، الفيلم المصري "قيد" للمخرج عدنان عمرو، الفيلم المصري "آيه" للمخرج أيمن صفوت، الفيلم المصري "فرق توقيت" للمخرج إسلام عصام،

الفيلم المصري "عزيزتى رولا" للمخرجة مارى بدير، الفيلم العراقي "المكالمة" للمخرج حسام الدين، الفيلم السوري "أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي.

ويعقب عرض الأفلام ندوة لمناقشتها يحاضر على منصتها الكاتب الكبير محمد بغدادي، والنجم محسن صبري، والمخرج محمد مبروك، وتدير الندوة الناقدة الفنية شاهندة محمد علي.

الدورة الثانية من المهرجان



هذا وقد انطلقت الدورة الثانية من المهرجان شهر سبتمبر الماضي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت اسم الكاتب وحيد حامد، وكان ضيف شرف حفل الافتتاح المخرج مروان حامد، والنجمة إلهام شاهين، وتم تكريم النجمة هالة صدقي، والكاتب محمد بغدادي، والنجمة سيمون، والإعلامية الكبيرة بوسى شلبي، والنجم محمد فهيم، والنجم شريف إدريس، والمنتج السعودي خالد الراجح.



وبحضور المخرج الكبير "خالد الحجر" والفنانة الكبيرة "عفاف رشاد" ولفيف من نجوم الفن والثقافة.



وكان مصاحبًا للفعاليات إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل "وحيد حامد"، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، من تقديم الناقد الفنى الكببر "طارق الشناوى".



أما حفل الختام فتضمن تكريم ضيف شرف حفل الختام النجمة "نهال عنبر"، وتكريم النجم "محمد رضوان"، والمصور السينمائى الكبير "محسن أحمد".



ويجدر بالذكر أن شهدت الدروة الثانية لجنة تحكيم برئاسة مدير التصوير الكبير" سعيد شيمى"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والنجم "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والمخرج الكبير "حسن عيسى".