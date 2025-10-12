نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف الدسوقي يطل على جمهور المسرح بعرض "ع الرايق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سابع أيام منافسات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، اليوم الأحد 12 أكتوبر، يلتقي جمهور المهرجان ومشاركة ذات طابع خاص جدًا، حيث يشارك النجم شريف الدسوقي بعرض "ع الرايق"، ورغم نجومية الدسوقي الحاصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي، فإن العرض الذي يقدمه ينتمي إلى التجارب المسرحية الشابة فكرا وروحًا.

موعد العرض



ويقدم العرض على مسرح نهاد صليحة، في تمام العاشرة مساءً، يسبقه في الثامنة عرض "نور" للمخرج مينا لويز على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

“أنا أتكلم إذن أنا موجود”



وفي السادسة مساءً على مسرح النهار بشارع القصر العيني يلتقي جمهور المهرجان وعرض بعنوان "أنا أتكلم إذن أنا موجود" للمخرج محمود سامي.