نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكن والحماية والرحمة.. روجينا تغازل أشرف زكي برسالة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة روجينا رسالة حب لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال رسالة رومانسية نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن امتنانها لوجوده في حياتها.

وكتبت روجينا: "الحمد والشكر لله يا رب على نعمة السكن والحماية والرحمة والمحبة، انت سخّرت قلبه ليا في الأرض علشان يكون كل دول... الاسم أشرف زكي، والصفة عمري يا عمري".

آخر أعمال روجينا





وكانت قد شاركت الفنانة روجينا في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل حسبة عمري والذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ضمن الخريطة الرمضانية لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





يذكر أن مسلسل حسبة عمري ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعي في إطار تشويقي، وهو من بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، وآخرين، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.