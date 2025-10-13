نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة فى مصر.. اعلان "جرامى" اوورد بالأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالية الإعلان الرسمى ل "جرامى" اوورد.. لأول مرة فى مصر

في ليلة تتوحد فيها الموسيقى مع التاريخ، ومن قلب الصحراء وتحت ضوء القمر، سيغني العالم لمصر في مشهد يليق بمكانتها كمنارة للحضارة الإنسانية، حيث تتجه أنظار العالم إليها مجددا مع احتفالية الإعلان الرسمى لجائزة "جرامى" فى مصر، عند سفح الأهرامات.

اعلان "جرامى" اوورد بالأهرامات



تقيم الاحتفالية الأكاديمية الأمريكية لتسجيل الموسيقى (The Recording Academy)، المنظمة لجوائز "الجرامى" لاول مرة فى مصر منذ تأسيسها عام 1959 لتكريم المبدعين في مجال الموسيقى، وذلك بالتعاون مع "تايتان كابيتال" العالمية، بحضور رئيسها التنفيذى كانازاوا يوكيو، وضيوف الشرف هارفى ميسن الرئيس التنفيذى للأكاديمية المنظمة للجرامى اوورد، وكارلوس باناى رئيس الأكاديمية.



موعد الفعاليات

تقام الفعالية مساء 22 أكتوبر الجارى تحت نجوم السماء المصرية، لتجتمع العظمة التاريخية مع الوهج الفنى الحديث، بحضور حاشد من كبار صناع الموسيقى العالميين والفنانين المصريين والعرب، فى لحظة فنية تعيد صياغة العلاقة بين الموسيقى والتاريخ، وبين الحضارة المصرية القديمة وصناعة الترفيه الحديثة.



وأمام الأهرامات المهيبة، ستتردد أنغام موسيقية تمزج بين الحداثة والعراقة، وتعانق الأضواء الأحجار في مشهد بصرى يخطف الأنفاس، ضمن تجربة فنية عابرة للزمن تجعل من كل حجر آلة موسيقية تنطق بالجمال، فى رسالة تؤكد أن مصر هى ملتقى الثقافات ومنبع الإلهام الفنى.



وسيبث الحدث عبر كبرى الشبكات العالمية ليشاهده الملايين حول العالم، فى مشهد يجمع بين الإبداع المعاصر والتراث الإنسانى الخالد.



والجدير بالذكر إنه يتنافس هذا العام عدد كبير من النجوم حول العالم على جوائز الجرامي في دورته الـ68.