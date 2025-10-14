مي كساب تحتفي بقمة شرم الشيخ وتشيد بالرئيس السيسي: "تحيا مصر وعاش الزعيم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة مي كساب عن فخرها واعتزازها بمصر وقيادتها السياسية، تعليقًا على قمة شرم الشيخ التي عُقدت بحضور عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

مي كساب تحتفي بقمة شرم الشيخ وتشيد بالرئيس السيسي

ونشرت مي كساب تعليقها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "تحيا مصر وعاش الزعيم عبد الفتاح السيسي"، في رسالة تعبر من خلالها عن دعمها للرئيس وتقديرها لدور مصر الريادي في استضافة القمم الدولية التي تجمع كبار زعماء العالم على أرضها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، مؤكدين فخرهم بمكانة مصر على الساحة العالمية، خاصة مع استضافة شرم الشيخ لهذه القمة التي تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الكبرى وتعزيز الحوار بين الدول.

أحدث اعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، مي كساب في أحدث اغنانيها هي أغنية "موجوعة منك"، التي تُستخدم كأغنية دعائية لفيلمها الجديد "مؤلف ومخرج وحرامي"، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم أبرزهم أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، ومحمود حافظ، في عمل من تأليف ميشيل منير وإخراج أسامة عمر.

اخر اعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هي اغنيه “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها