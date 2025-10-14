مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن لجنة تحكيم مسابقتيه للأفلام الأقل من 5 و10 دقائق في دورته الثانية التي تنطلق خلال الفترة من 2وحتي 6 نوفمبر بمدن السويس والجلالة والعين السخنة.



لجنه تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

لجنة التحكيم يترأسها المخرج الكبير عمر عبد العزيز وتضم في عضويتها من مصر كل من الفنانة شيري عادل والفنانة منال سلامة وأستاذ الرسوم المتحركة الدكتور محمد غالب ومن فرنسا المخرج جان ماري فيلنوف الذي إختير عام 2014 كأفضل مخرج في إنديانا بوليس عن فيلمه الكوميدي المؤثر الكريمة ومن إيطاليا المخرج فابيو ريتانو الحائز علي عدة جوائز من مهرجان فينيسا السينمائي عن أفلامه، ومن نيجيريا المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلي صاحب أول فيلم نيجيري يرشح لجائزة الأوسكار الـ93 وهو فيلم The Milkmaid المستوحي من التمرد في شمال شرق البلاد كما حاز الفيلم علي 5 جوائز من أكاديمية السينما الأفريقية.



هدف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة

أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان حرص المهرجان علي تشكيل لجنة تضم قامات وخبرات سينمائية وفنية محلية ودولية متنوعة مابين إخراج وتمثيل وإنتاج وكتابة سيناريو ورسوم متحركة بهدف إحداث حراك سينمائي بين الأفلام المتقدمة التي ستخضع لمعايير دقيقة في إختيار الأعمال الفائزة منها موضحا أن المهرجان حرص منذ إنطلاقه علي الإستعانة بصناع أفلام عالميين بهدف إرساء قواعد راسخة لصناعة الفيلم القصير جدا والإستفادة من تواجد هذه الخبرات في لجان التحكيم وورش صناعة الأفلام.

أفلام مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة

من جانبه ذكر الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للتنافس علي جوائزالدورة الثانية تضاعف كثيرا عن الدورة الأولي وأن عددها وصل إلي ٣٠٠٠ فيلم منوع بين الـ 5 والـ10 دقائق تمت تصفيتها عن طريق لجنة الإختيار والمشاهدة إلي ١٠٠ فيلم، موضحا أن هناك عدد من الأفلام سيتم عرضها في أقسام رسمية خارج المسابقة وأخري في قسم البانوراما.

لافتا إلي أن جامعتي السويس والجلالة ستستضيف عددا من الفعاليات من ورش وعروض أفلام منها ورش حول صناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أبرز الأسماء في السينما العربية والدولية.