الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن سعادتها البالغة بعد اختيارها ضمن قائمة أفضل عشرة أدوار نسائية مساعدة حول العالم عن فيلمها "عيد ميلاد سعيد" Happy Birthday، المرشح لجوائز الأوسكار 2026.

حنان مطاوع ضمن أفضل 10 أدوار نسائية عالمية

وشاركت مطاوع جمهورها لحظة الفخر عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، وكتبت: "سعيدة باختياري كواحدة من أفضل الأدوار النسائية المساعدة ضمن 10 فنانات حول العالم عن الفيلم المصري 'هابي بيرث داي' المرشح للأوسكار، الحمد لله.. ربنا يكملها لنا على خير ويكرمنا".



وانهالت عليها التهاني من زملائها في الوسط الفني وجمهورها، الذين عبّروا عن فخرهم بهذا التقدير العالمي الذي يعكس المكانة التي وصلت إليها الدراما والسينما المصرية في المحافل الدولية.



ويتناول فيلم "عيد ميلاد سعيد" Happy Birthday، قصة إنسانية مؤثرة تدور حول امرأة مطلقة تجسدها النجمة نيللي كريم، تواجه تحديات الحياة وضغوطها اليومية، وتحاول تحويل الألم إلى طاقة إيجابية تدفعها نحو الصمود والتجدد. ويرصد العمل بدقة المشاعر المتناقضة بين الضعف والأمل، وبين الخسارة والرغبة في بداية جديدة.



وتجسد حنان مطاوع في الفيلم دور صيادة للسمك تصطاده بيدها، وهي من أغرب المهن في الصيد، حيث لا تجيد السباحة خلال أحداث الفيلم.

وتثبت مطاوع مرة جديدة قدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة بصدق وبراعة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز ممثلات جيلها وأكثرهن تأثيرًا في الدراما والسينما العربية.



ويضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب نيللي كريم وحنان مطاوع، أبرزهم: شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب، جهاد حسام الدين، خديجة أحمد، فارس عمر، وضحي رمضان، ليقدموا جميعًا لوحة درامية نابضة بالصدق الإنساني